GRS-Mitarbeiter reinigen Park in Köln

18 Mitarbeiter am Kölner Standort derGoodyear Retail Systems (GRS) haben im Rahmen der Global Week of Volunteering von The Goodyear Tire & Rubber Company einen Park gereinigt. Nur ein paar Schritte entfernt vom Firmensitz in der Xantener Straße wurden die Büsche des Nippeser Nordparks nach Unrat, Müll und verstecktem Hausrat durchforstet. Zum zweiten Mal freuten sich die Parkbesucher und Hundebesitzer aus der Nachbarschaft, das engagierte Team bei der Aufräumaktion im Park zu treffen. Mit Bollerwagen, Müllzangen, Müllsäcken und Handschuhen zog die Truppe durch den beliebten Grünstreifen und unterstützte damit die Aktion “Kölle putzmunter” der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln.