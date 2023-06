GMP kauft Rädermarke Antera

Die GMP Group kündigt die Übernahme der Rädermarke Antera an und will dieser zu altem Ruhm verhelfen. Marco Mancin, Präsident der GMP Group, sagte: „Wir sind begeistert und stolz darauf eine Marke mit weltweitem Prestige erworben zu haben. Für jeden, der sich im Bereich der Leichtmetallräder auskennt, war Antera in vielerlei Hinsicht ein Bezugspunkt. Die Innovation, das Design und die futuristische Technologie der Produkte dieser Marke bleiben auch heute noch in den Köpfen derjenigen, die im Bereich der Leichtmetallräder arbeiten. In den nächsten fünf Jahren erwarten wir die Umsetzung eines industriellen Plans, der Antera durch innovative Produkte und einen neuen Glanz verleihen wird.“ Er fühle sich durch das Vertrauen, dass die Familie Muzzarelli ihm entgegenbringe, geehrt. Antera wurde 1991 von Marco Muzzarelli in Mailand gegründet.