Driver feiert zehnjähriges Jubiläum seines Flagship-Stores in Frankfurt und setzt auf Wachstum

Mit rund 200 Gästen feierten das zehnjährige Jubiläum des Flagship-Stores von Driver in Frankfurt. Dazu hatten die Verantwortlichen von Pirelli und seiner Handelskette eingeladen. Letztere betreibt mehr als 1.200 Filialen in Europa. „Unser Fokus liegt auf Wachstum und Investitionen im deutschen Markt, um damit unsere Zukunftssicherheit am Standort zu sichern“, erläutert Wolfgang Meier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH auf dem Jubiläumsevent. Frankfurt war der erste Flagship-Store in Deutschland, als zweiter kam der in München dazu. Zudem gibt jeweils einen in Wien, Los Angeles, Dubai und Monte Carlo. Die Entschlossenheit des Wachstums in Deutschland teilt das Management der Tochtergesellschaften Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH sowie Driver Handelssysteme GmbH. Gemeinsam betreiben sie das deutschlandweite Netzwerk der Driver Center mit mehr als 200 Filialen (davon 70 eigene und der Rest als Franchiseunternehmen). Diese Unternehmen können aufgrund der breiten Palette an Reifen- und Fahrzeugdienstleistungen, einschließlich der Fahrzeuginspektion gemäß den Richtlinien der OEMs, ein “Alles aus einer Hand”-Kundenerlebnis bieten. Viele von ihnen ermöglichen auch Onlineterminbuchungen.

