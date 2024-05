Dr. Michael WeiÃŸbach jetzt COO bei WohnmobilhÃ¤ndler in Sachsen

Der ehemalige Grasdorf-Geschäftsführer Dr. Michael Weißbach hat einen neuen Job. Seit Mai 2024 ist er laut seinem LinkedIn-Profil COO bei der Schaffer-mobil Wohnmobile GmbH in Dresden. Weißbach war von Oktober 2021 bis Mai 2024 und von Juli 2010 bis Juli 2016 Geschäftsführer bei Grasdorf in Holle. In der Zeit dazwischen arbeitete er für GKN Wheels in Nagbol.