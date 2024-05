Alzura AG erhält erneut das Bonitätszertifikat CrefoZert

Die Alzura AG hat erneut das Bonitätszertifikat CrefoZert von der Creditreform Kaiserslautern Langenfeld KG erhalten. Damit wurde das in Kaiserslautern ansässige E-Commerce-Unternehmen, das etwa die B2B-Plattform Tyre24 betreibt, bereits zum sechsten Mal in Folge „mit dem bestmöglichen Rating CR1 ausgezeichnet, was die herausragende Bonität und die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens unterstreichen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

