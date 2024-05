Überarbeiteter Motorradreifenkonfigurator im Straub-Onlineshop

Reifen Straub hat den Motorradreifenkonfigurator seines B2B-Onlineshops überarbeitet und ihm unter anderem eine Suche über Hersteller- und Typschlüsselnummer (HSN/TSN) spendiert. „Motorradreifen sind ein Geschäft für Spezialisten. Die Suche nach der passenden Kombination für das Vorder- und das Hinterrad kann durch die große Bandbreite verschiedener Reifenspezifikationen einerseits und Kundenwünschen andererseits mehr Zeit als in anderen Marktsegmenten in Anspruch nehmen. Insbesondere dann, wenn noch passende Schläuche und/oder Wulstbänder dazukommen, wird häufig der Bestellvorgang zu einer langwierigen Angelegenheit“, wie der Großhändler dazu erklärt. Entwickelt wurde das Ganze demnach vom hausinternen IT-Team des Unternehmens, wobei eine Analyse der bisherigen Abläufe/Suchvorgänge im Shop und die grundsätzliche Leistungseinstufung/Kategorisierung der Reifen als Basis für die als besonders praxisgerecht bezeichnete Umsetzung diente. „Entstanden ist so eine zeitsparende maßgeschneiderte Lösung für all die Probleme, die den Fachleuten ihre täglich wiederkehrende Arbeit bei der Bestellung nachhaltig erleichtert“, verspricht der Anbieter.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN