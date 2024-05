Teststrecke speziell für EV-Reifen eröffnet

In seinem Heimatland Indien kooperiert der Reifenhersteller Apollo Tyres mit den Betreibern des dortigen Testgeländes NATRAX (National Automotive Test Track) in Khandwa, das mit 11,3 Kilometern unter anderem eine der längsten Hochgeschwindigkeitsstrecken Asiens beherbergen soll. Im Rahmen der Partnerschaft ist dazu nun eine Teststrecke hinzugekommen speziell für Reifen, die für den Einsatz an Elektrofahrzeugen bzw. EVs (Electric Vehicles) gedacht sind. Dort sollen sie insbesondere hinsichtlich solcher Dinge wie Rollwiderstand oder Abrieb geprüft werden können. „Diese Teststrecke ist speziell dafür konzipiert, Reifen auf konsistente Weise zu validieren, indem sie reale Bedingungen mit geteilten µ-Oberflächen und Steigungen nachahmt. Diese Teststrecke wird dazu beitragen, die Produktentwicklungszeit zu verkürzen, sodass Apollo Tyres neue Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringen kann. Dies ist ein entscheidender Vorteil im heutigen schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Markt. Darüber hinaus steht die gemeinsame Entwicklung dieser Testfunktion im Einklang mit der Produktentwicklung von Apollo Tyres für Elektrofahrzeuge für nationale und internationale Märkte“, erklärt Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer bei Apollo Tyres.