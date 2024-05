Rädermarke Dotz zeigt bei der Tuning World Bodensee Flagge

Bei der vom 9. bis zum 12. Mai in Friedrichshafen stattfindenden Messe Tuning World Bodensee wird Dotz als Aussteller im Foyer West mit dabei sein. Da könne man nicht fehlen, heißt es vonseiten der zu Alcar gehörenden Rädermarke, die vor Ort ihre neuesten Highlights präsentieren will wie beispielsweise das „MarinaBay“ genannte Rad. Doch nicht nur das: Dotz verspricht zudem einen „extravaganten Boliden der besonderen Art“ mit nach Friedrichshafen zu bringen. Außerdem wird man bei der Messe ein Gewinnspiel veranstalten, bei dem Teilnehmer einen Satz Alufelgen ergattern und ihre Chance darauf über eine Selfie-Station direkt am Dotz-Stand erhöhen können.