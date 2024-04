Reifen Reil aus Westerstede an neuem Standpunkt aktiv – Nachfolgerin schon an Bord

Reifenhändler Christoph Reil meistert viele Höhen und Tiefen Wenn Christoph Reil, Gründer und Geschäftsführer der heutigen Reifen Reil GmbH, auf sein Leben zurückblickt, ist noch nie Langeweile aufgekommen: Es gab Höhen und Tiefen, die gemeistert werden mussten. „Ein Jahr ohne Action hat es bei mir noch nie gegeben“, so der 56-jährige Unternehmer, der am 1. Januar 2004 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und im Sommer 2023 einen neuen Standort in Westerstede bezogen hat. Sein größtes Glück: Tochter Mareike stieg bereits mit 20 im Jahre 2020 mit ins Unternehmen ein und ist seit Herbst 2021 Gesellschafterin und mit Prokura ausgestattet.

