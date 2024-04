Apollo Tyres führt weitere Größen des All-Position-Reifens EnduRace RA 2 ein

Apollo Tyres hat das Line-up seines im vergangenen Jahr eingeführten Regionalverkehrsreifens EnduRace RA 2 erweitert. Wie dazu der Hersteller mitteilt, ist das Profil, das dem Hersteller zufolge auf der Lenk- wie auch auf der Antriebsachse gefahren werden kann, jetzt auch in den Größen 295/80 R22,5 und 315/80 R22,5 erhältlich. Der in Europa entwickelte und gefertigte EnduRace RA 2 zeichne sich durch ein schlankes, kompaktes Profildesign mit einer breiten Aufstandsfläche aus, „das einen verbesserten ganzjährigen Grip, einen geringen Rollwiderstand und ein hohes Maß an Langlebigkeit bietet. Das macht ihn zu einer attraktiven Option für Mittel- und Langstreckentransporteure in Europa.“ Beide neuen Größen seien mit der unsichtbaren „Rillentechnologie“ von Apollo Tyres ausgestattet, um über die gesamte Lebensdauer hinweg ein hohes Maß an Grip und Traktion gewährleisten zu können. Außerdem sind auch die neuen Größen 3PMSF-zertifiziert. Die neuen Größen des EnduRace RA 2 sind ab April in ganz Europa erhältlich sein. Neben dem All-Position-Reifen, dem EnduRace RA 2, bietet Apollo Tyres außerdem den EnduRace RD2 an, der speziell für die Antriebsachse entwickelt wurde.