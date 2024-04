Trotz rückläufiger Umsätze wähnt Michelin sich für 2024 finanziell auf Kurs

Im ersten Quartal des neuen Jahres konnte Michelin seine Umsätze nicht halten. Wie der französische Reifenhersteller mitteilt, gingen die Umsätze insgesamt um 4,6 Prozent, wobei das Geschäft mit Spezialreifen mit 7,6 Prozent den größten Rückgang zu verzeichnen hatte. Dabei habe sich vor allem der „scharfe Rückgang“ in der Erstausrüstung bei Landwirtschaftsreifen ausgewirkt, schreibt Michelin in seinem Quartalsbericht. Die Prognose für das laufende Jahr bleibe von den jetzt vorgelegten Zahlen allerdings unbeeinflusst, weswegen Michelin die eigenen Umsatz- und Ergebnisziele mit dem aktuellen Bericht noch einmal bestätigt. Während der Umsatz zum Jahresende auf Vorjahresniveau (28,343 Milliarden Euro) bzw. bis zu zwei Prozent darunter liegen soll, erwartet man bei Michelin einen operativen Jahresgewinn in Höhe von 3,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,572 Milliarden Euro). Michelin berichtet im ersten und im dritten Quartal traditionell keine Gewinnkennzahlen.

