Mehr Verantwortung für Tino Schunath bei Prometeon

Bisher in der Funktion als Director Commercial DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei der Prometeon Tyre Group hat Tino Schunath zu Beginn dieses Monats einen erweiterten Verantwortungsbereich übernommen. Denn nunmehr fungiert er bei dem aus Pirellis ehemaliger Nutzfahrzeugsparte hervorgegangenen Hersteller von Lkw- und Busreifen als CEO (Chief Executive Officer) für die DACH-Region. Dafür bringt er einiges an Erfahrung in der Reifenbranche mit, hatte Schunath vor seinem Wechsel 2022 zu Prometeon doch auch schon mehr als acht Jahre in Diensten von First Stop gestanden sowie davor weitere gut zwölf Jahre für Euromaster gearbeitet.