16 Kompletträder für Traktoren geklaut – geschätzter Schaden 150.000 Euro

Mindestens 16 Traktorreifen- und Felgen sind in der vergangenen Woche von dem Gelände eines Landtechnikhändlers am Stadtrand von Pritzwalk gestohlen worden. Wie es bei der Polizei heißt, waren die Diebe vermutlich mit mehreren Fahrzeugen unterwegs. Die Täter seien entweder in größerer Zahl angerückt und hatten technische Hilfe, denn Hinterräder mit Felgen könne ein Mann allein nicht anheben, heißt es bei der Polizei. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt, die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.