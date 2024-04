Tire Cologne: Van den Ban informiert auch über Neuerungen im Sortiment

Der niederländische Großhändler Van den Ban wird während der Tire Cologne vom 4. bis 6. Juni in Köln sein breites Paket an Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen präsentieren. Auf dem Stand C010 in Halle 7 werden auch die Eigenmarken und Exklusivmarken Novex, Hifly, Maxxis, Aplus und Gripmax im Detail vorgestellt.

