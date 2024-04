Yokohama Rubber legt Grundstein für drittes Werk in Nordamerika

Nur einen Monat, nachdem Yokohama Rubber den Bau einer Pkw- und LLkw-Reifenfabrik in Mexiko angekündigt hatte, fand jetzt Anfang der Woche bereits die Grundsteinlegung in der nordmexikanischen Stadt Saltillo nahe Monterrey (Bundesstaat Coahuila) statt. Die Fabrik, in die der Hersteller rund 380 Millionen Dollar (357 Millionen Euro) investieren will, soll 2027 ihren Betrieb aufnehmen und jährlich rund fünf Millionen Reifen erzeugen können. Yokohama Rubber betreibt bereits zwei Werke in den USA: Salem (Virginia) und West Point (Mississippi).