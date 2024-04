Velonity: DF Automotive mit Onlineshop jetzt auch in den Niederlanden aktiv

2015 hat die DF Automotive GmbH, die Betreiberin von felgenshop.de, ihren ersten internationalen Onlineshop www.alufelgenshop.at gestartet. Mittlerweile ist das Unternehmen in sieben Ländern mit dem Verkauf von Felgen und Kompletträdern präsent. Nach Österreich nahmen die Flensburger Frankreich, Dänemark, Schweden, Spanien und Polen ins Visier genommen. Ab sofort das Unternehmen auch in den Niederlanden am Start. Zu finden ist es unter www.velonity.nl.