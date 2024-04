Reisemobilzulassungen erreichen historischen Höchststand

Der Trend im Urlaubssegment mit Caravans und Reisemobilen setzt sich fort: Im ersten Quartal verzeichneten die Neuzulassungen von Reisemobilen mit 19.805 Einheiten einen historischen Höchststand (+7,2 Prozent), während die Neuzulassungen von Caravans um 260 Einheiten zurückgingen. Insgesamt wurden 24.835 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, was einem Plus von 4,5 Prozent entspricht. Die verbesserte Verfügbarkeit von Fahrzeugen sorgt für Optimismus in der Branche für den weiteren Jahresverlauf. Trotz eines Anstiegs bei den Neuzulassungen im Februar verzeichnet das Caravan-Segment insgesamt einen Rückgang im ersten Quartal. Daniel Onggowinarso, Geschäftsführer vom Caravaning Industrie Verband, zeigt sich zuversichtlich für das Caravaning-Jahr 2024.