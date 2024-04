Reifen Müller aus Hammelburg trauert um Firmengründer Otto Müller

Otto Müller ist tot. Der Gründer von Reifen Müller in Hammelburg verstarb am 11. April im Alter von 83 Jahren. Mit der Gründung der ersten Filiale im Jahr 1962 in Brückenau legte Otto Müller den Grundstein für den beispiellosen Aufstieg des nach ihm benannten Unternehmens. Durch sein „herausragendes unternehmerisches Geschick“ war das Unternehmen kontinuierlich auf ein komplettes Filialnetz, einen Reifen- und Felgengroßhandel sowie eine hauseigene Nutzfahrzeugreifenrunderneuerung angewachsen, heißt es dazu aus Hammelburg. Otto Müller werde als „einer der außergewöhnlichsten und erfolgreichsten Unternehmer und Menschen in der Erinnerung seiner Mitarbeiter, Freunde und Kunden unsterblich bleiben“, heißt es dazu weiter in einem Nachruf von Reifen Müller: „Sein Unternehmertum, sein Mut und seine Kenntnisse haben ihn zu einem einmaligen Vorbild in der Reifenbranche werden lassen.“

Reifen Müller fügt an: „Alle von uns, die das Glück hatten, ihn zu kennen oder mit ihm zu arbeiten, haben durch ihn ein anderes Verständnis davon erhalten, wie man durch harte Arbeit, aber auch durch Freundschaft, Ehrlichkeit und Freude großen Erfolg haben kann. Für viele Mitarbeiter wurde Reifen Müller so zu einem Teil ihrer Familie, und so trauern viele Kollegen um Otto wie um einen Teil ihrer eigenen Familie. Wir haben einen einmaligen Menschen und Unternehmer verloren, der mit seinem Wirken nicht nur die Menschen prägte, die mit ihm arbeiten durften, sondern dessen Vermächtnis weit über die Region sichtbar bleiben wird. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.“ Auch die Geschäftsleitungen von Hankook Tire Europe und von Hankook Reifen Deutschland zeigten sich „tief bewegt“ vom Tod Otto Müllers und drückten ihr „aufrichtiges Mitgefühl“ aus; der Hersteller hatte das Hammelburger Unternehmen 2018 übernommen.