Autec mit Räderneuheiten auf der Tire Cologne

Das Team von dem Räderspezialisten Autec wird auf der The Tire Cologne seine neuesten Räder präsentieren. Dabei sein wird das kürzlich vorgestellte Rad Rixon, welches für Elektro- und Hybridfahrzeuge geeignet ist sowie Kombinationsgrößen für unterschiedliche Dimensionen auf Vorder- und Hinterachse bietet. Zudem wird auf der Messe am Stand B020 in Halle 6 vom 4. bis 6. Juni auch das neue Rad für die Wintersaison mit dem Namen Brixen gezeigt.