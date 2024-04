Renault-Trucks-Hingucker-Unikat auf K-520-Basis im Berge- und Abschleppdienst im Einsatz

Renault Trucks und EMPL Fahrzeugwerk haben jetzt einen zum Abschlepp- und Bergefahrzeug umgebauten K 520 an Dietrich Trucks in Wenden bei Olpe ausgeliefert. Der Renault-Trucks-Servicepartner hat diesen wiederum nachgerüstet und kann seinen regionalen Pannendienst nun mit einem Hingucker-Unikat verrichten, ist der Umbau Renault Trucks zufolge doch „das erste und einzige Fahrzeug seiner Art“. Das Fahrzeug mit der Achskonfiguration 8×4, mit dem Aufbautyp Bison EH/W200 und einem Bergearm mit extra flachem Unterfahrlift für Fahrzeuge von 3,5 bis 60t zGG ist mit einem Getriebe mit Offroadeignung sowie Differenzialsperren, Bergan- sowie Abfahrassistent ausgestattet und „somit perfekt geeignet, um andere Fahrzeuge zu bergen oder abzuschleppen“, so Renault Trucks. Das Fahrzeug hat ein genehmigtes Gesamtzuggewicht von 80 t.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN