Reifenmesse: Marktführer bei Offroadreifen stellt auf Abenteuer & Allrad aus

Die Abenteuer & Allrad hat sich im vergangenen Jahr als Messe gezeigt, die von Reifenherstellern (wieder) verstärkt und gerne für eine eigene Präsenz genutzt wird, wodurch sie auch zu einer Reifenmesse wurde. Ab dem 30. Mai findet nun wieder die wichtigste Offroadmesse des Jahres in Bad Kissingen statt und erneut ist BFGoodrich – unangefochtener Marktführer im Offroadreifenmarkt – mit von der Partie, wie es dazu jetzt in einer Vorankündigung der Messe heißt. Dabei setzt die Marke aus dem Michelin-Konzern erneut auf eine gemeinsame Messepräsenz mit dem renommierten Geländewagentuner Delta 4×4, was offenbar zeigt: Beide Unternehmen gehen gemeinsam in die Zukunft.

