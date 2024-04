Doppelte eBay-Reifenrabattaktion mit ATU-/Alzura-Montagepartnern

Bei dem Onlinemarktplatz eBay läuft derzeit und noch bis zum 24. April erneut eine Rabattaktion rund um Reifen, Räder und Felgen. Verbraucher sollen dabei zehn Prozent sparen können bei Verwendung des Codes „BEREIFUNG24“ während des Kaufprozesses auf der Plattform. Erst einmal ist das nicht viel Neues, gab und gibt es solche Aktionen doch immer wieder mal bei eBay so wie zuletzt erst Anfang März. Diesmal sollen Teilnehmer in Verbindung mit einem Reifenkauf bei einem gewerblichen Käufer aber zusätzlich noch bei der Reifenmontage bei einer der teilnehmenden in Deutschland ansässigen Partnerwerkstätten sparen können. „Wenn du die Montage gleich mit dazu buchst, sicherst du dir darauf noch mal zehn Prozent extra“, so das Versprechen in einer Werbemail. „Der Gutschein für die Reifenmontage greift ab einer Mindestbestellmenge von einem Reifen und kann nur in einer teilnehmenden Werkstatt der Partner ATU oder Alzura eingelöst werden“, heißt es darüber hinaus vonseiten des Marktplatzes. In Sachen ersterer, zur Mobivia-Gruppe gehörenden Werkstattkette wird insofern auf deren „über 530 in Filialen in Deutschland“ verwiesen, während mit Blick auf Alzura von dort „circa 4.000 angeschlossenen Reifenhändlern“ die Rede ist, die potenziell an der aktuellen Gutschein-/Rabattaktion von eBay teilnehmen.