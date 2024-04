„N’Fera Sport“ ist Erstausrüstung bei der E-Klasse

Neben unter anderem beispielsweise Continental gehört nun auch Nexen Tire zum Kreis der Hersteller, die Reifen für die Erstausrüstung der E-Klasse an Mercedes-Benz liefern. Wie der Anbieter sagt, wird bei den weltweit vertriebenen Fahrzeugen dieser Reihe demnach sein „N’Fera Sport“ genanntes Profil in der Dimension 225/55 R18 102Y XL ab Werk montiert. Das ist die gleiche Größe, die Nexen auch schon an BMW liefert für dessen Fünfer, wird beide Autos bekanntlich doch „reifenseitig dasselbe Anforderungsprofil“ bescheinigt.