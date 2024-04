Produkt-Reels auf Metzelers deutschsprachigem Instagram-Kanal

Mit neuen Produkt-Reels auf seinem deutschsprachigen Instagram-Kanal will Metzeler nicht nur jüngeren Motorradfahrern einen „prägnanten Überblick“ über sein Reifenangebot bieten. Auf „knackige Art“ soll in Form einer Mischung aus Informationen und Unterhaltung so beispielsweise erklärt werden, was der „Sportec M9 RR“ kann, was den „Tourance Next 2“ auszeichnet oder wie sich der „Karoo 4“ vom „Cruisetec“ der zu Pirelli gehörenden Marke unterscheidet. Als Präsentatoren zum Einsatz kommen dabei sowohl Metzeler-Mitarbeiter aus den Unternehmensbereichen Vertrieb und Marketing als auch Influencer wie Valle on Tour und Lucas Lit. Noch bis Mitte April werden demnach jeweils mittwochs neue Produkt-Reels erscheinen, die nach Abschluss der Serie weiter verfügbar bleiben. Darüber hinaus verweist Metzeler nicht zuletzt auf seinen Webkatalog unter www.metzeler.com/de-de/katalog für weitere Informationen zu seinen Motorradreifen.