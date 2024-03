Antenne Niedersachen verlost elf Sommerreifensätze von Continental

Breits zum achten Mal in Folge wirbt reifen.com gemeinsam mit der Continental Reifen Deutschland GmbH für das Sommerreifenwechsel-Wochenende beim Radiosender Antenne Niedersachsen. Verlost werden insgesamt elf Sommerreifensätze der Marke Continental. Nach der Bekanntgabe der Gewinner können diese ihre neuen Reifen in einer Reifen.com-Filiale kostenlos montieren lassen. Das Gewinnspiel läuft in der Zeit vom 1. bis zum 7. April 2024. Hier die Details:

