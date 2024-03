GRI ernennt Thanuja Samaranayake zum COO

Thanuja Samaranayake ist mit Wirkung vom 1. März 2024 zum Chief Operating Officer des Reifenherstellers Global Rubber Industries (GRI) ernannt worden. Bei der Vorstellung des neuen COO beschreibt der Reifenhersteller aus Sri Lanka Samaranayake als „erfahrenen globalen Betriebsstrategen und Nachhaltigkeitsführer”, der „eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung des Umsatzwachstums, der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen in verschiedenen Branchen” vorweisen kann. „Die Ernennung von Thanuja zum Chief Operating Officer unterstreicht das Engagement von GRI für operative Exzellenz und Nachhaltigkeit”, betont Dr. Mahesha Ranasoma, Chief Executive Officer von GRI. „Seine umfassende Erfahrung und seine bewährten Führungsqualitäten werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir weiterhin Innovationen und Wachstum vorantreiben.” Bevor er zu GRI kam, hatte Samaranayake Positionen bei Unternehmen wie Ansell Health Care Ltd, Ansell Textiles Lanka (Pvt) Ltd, Fonterra Brands Lanka und Singer PLC in Sri Lanka inne. GRI schreibt ihm eine „Schlüsselrolle” bei der Förderung des Unternehmenserfolgs und einer Kultur der engagierten Innovation während dieser früheren Amtszeiten zu.