Continental feiert die Erweiterung des Reifen-Headquarters in South Carolina

Continental Tire the Americas (Continental) hat offiziell sein nachhaltig gestaltetes Gebäude in Fort Mill, South Carolina, eingeweiht. Das rund 8.500 Quadratmeter große Gebäude, welches sich auf einem 33 Hektar großen Gelände befindet, biete Platz für 350 Mitarbeiter und sei für zukünftiges Expansionspotenzial gebaut worden. „Ein weiterer großer Moment für Continental und für den Staat South Carolina”, sagte Jochen Etzel, CEO von Continental Tire the Americas. Insgesamt seien mittlerweile mehr als 800 Millionen Dollar in die Werke im Bundestaat investiert worden. „Die USA sind ein strategischer Wachstumsmarkt für Continental und insbesondere für unser Reifengeschäft“, so Jochen Etzel.