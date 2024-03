Linglong-Lkw-Reifen aus Serbien jetzt bei Vertriebspartner Reifen Straub verfügbar

Nachdem das neue Lkw- und Pkw-Reifenwerk von Shandong Linglong in Serbien – das erste eines chinesischen Herstellers in Europa überhaupt – vor anderthalb Jahr in Betrieb ging und seither vornehmlich Reifen in die europäische Lkw-Reifenerstausrüstung lieferte, sind jetzt auch die ersten Lkw-Reifen für den Automotive Aftermarket verfügbar – über Linglong-Vertriebspartner Reifen Straub. „Wir haben die Reifen aus der Fabrik in Serbien gerade bekommen und die Halbwertzeit in unserem Lager war und ist ausgesprochen überschaubar – von Verweildauer kann man dabei gar nicht reden“, so Eugen Straub, Inhaber des Reifengroßhändlers mit Sitz im baden-württembergischen Kirchberg an der Iller, der ergänzt: „Denn die Fakten, sowohl für den Handel wie auch für die Nutzer, sprechen eine ganz eindeutige Sprache.“ Damit meint Straub, dass die Linglong-Lkw-Reifen in Deutschland entwickelt, in Europa produziert und im DACH-Markt jetzt im Rahmen eines 24-/48-Stundenservice geliefert würden. Zusätzlich zu diesen drei Faktoren spiele Straub zufolge „die bezahlbare Qualität“ der Linglong-Reifen „einen weiteren ganz wesentlichen Faktor im Tagesgeschäft“ angesichts des „enormen Kostendrucks“ in der Transportbranche. Das bei Reifen Straub verfügbare Linglong-Lkw-Reifen-Line-up starte bei Transporterreifen und reiche bis zu „den besonders leistungsstarken 22,5-Zoll-Bereifungen“.