Ticketvorverkauf für die Tire Cologne Anfang Juni hat begonnen

In zweieinhalb Monaten ist es so weit: Vom 4. bis 6. Juni 2024 geht die The Tire Cologne als Leitmesse der Reifen- und Räderbranche erneut in Köln an den Start. „Persönliche Gespräche, relevante Entscheider, ein hohes Orderaufkommen und internationales Publikum sowie die wichtigsten zukunftsweisenden Trends und Themen der Branche machen die Messe zum Reifenevent des Jahres“, heißt es dazu vonseiten der Veranstalter der Koelnmesse, wo man ergänzt, die Messe werde „partnerschaftlich starke Impulse“ und Fachbesuchern „effizientes Business und Networking“ ermöglichen. Ab sofort ist nun der Ticketshop geöffnet, sodass Eintrittskarten gekauft werden können. Das Ticket für alle drei Messetage kostet demnach 93 Euro, ein Ein-Tages-Ticket hingegen 33 Euro. Zum Kartenvorverkauf gelangen Sie hier.