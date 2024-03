Interfit will mobile Dienstleistungen und Produkte auf LogiMat in Stuttgart präsentieren

Auch der Industriereifendienstleister Interfit stellt kommende Woche auf der LogiMat (19. bis 21. März) aus. Wie es dazu in einer Mitteilung des mittlerweile zu Yokohama Rubber gehörenden Anbieters heißt, der in 21 Ländern jährlich über 300.000 Industriereifen wechselt, wolle man auf der Stuttgarter Fachmesse die Vorteile der mobilen Reifenmontage- und Komplettradlösungen von Interfit den erwarteten rund 60.000 Besuchern präsentieren. Luca Giovannini, Global Director bei Interfit, betont dazu: „Wir freuen uns, unser breites Spektrum an Dienstleistungen, ausgewählten Produkten und Fachwissen auf der LogiMat 2024 zu präsentieren. Die Messe bringt Logistikexperten zusammen, die auf der Suche nach Best Practices und soliden Produktlösungen sind, um ihr Geschäft auszubauen. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere globalen Interfit-Dienstleistungen und den Mehrwert in Bezug auf Geschwindigkeit und Qualität, den wir bei der Bewältigung der steigenden Anforderungen des globalen Logistiksektors bieten, zu präsentieren.“ Interfit ist auf der LogiMat zu finden in Halle 10, Stand A23.