Reifen-Stiebling-Führungskräfte kommen zum Kick-off-Meeting zusammen

Zum Auftakt ins neue Geschäftsjahr trafen sich jetzt die Führungskräfte von Reifen Stiebling zu ihrem jährlichen Kick-off-Meeting. Bei dem dreitägigen Treffen im nordrhein-westfälischen Bestwig standen etliche Punkte auf der Agenda. So ging es dabei etwa um das immer weiter wachsende Prozessfeld des Mobilservices oder auch um die firmeninterne Kommunikation. So hat der Herner Filialist kürzlich eine eigene App für die zurzeit über 200 Mitarbeiter eingeführt; auch wurde der Schulungs- und Veranstaltungskalender des Familienunternehmens präsentiert. „Für unsere Führungskräfte ist die Tagung immer ein Highlight. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Der hohe Aufwand für die Organisation und Durchführung lohnen sich in jedem Fall“, blickt Geschäftsführer Alexander Stiebling sehr zufrieden auf die gemeinsamen Tage im Sauerland zurück, und ergänzt: „Unsere Mitarbeitenden zeigen eine hohe Bereitschaft, aktiv mit uns an Zukunftsthemen zu arbeiten, ihre Ideen vorzustellen und diese weiterzuentwickeln. Dieser Spirit macht richtig Lust auf die Zukunft.“ Einen ganz besonderen Moment gab es zudem für Henrik Sojka. Der Mitarbeiter, der seit zwölf Jahren bei Reifen Stiebling tätig ist und sich dort unter anderem intensiv den immer wichtiger werdenden Themen Digitalisierung und IT widmet, wurde „als Anerkennung dafür“ im Rahmen der Jahrestagung zum Prokuristen ernannt.