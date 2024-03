Viel Loch, wenig Luft – Bremsenfehlfunktion zerstört Sattelzugbereifung

Vergangenen Donnerstag ist einem Schwerverkehrskontrolltrupp der Polizei auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München ein Sattelzug durch laute Schlaggeräusche aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle an der Ausfahrt Zusmarshausen stellten die Beamten dann fest, dass zwei Reifen einer Achse deutliche Schäden aufwiesen. Sie wurden offenbar durch eine Fehlfunktion der Bremse so stark beschädigt, dass die Laufflächen jeweils ein faustgroßes Loch aufwiesen und stark erhitzt waren. Dementsprechend wurde eine Weiterfahrt des Sattelzuges untersagt, bis ein mobiler Reifendienst die beiden schadhaften Reifen gewechselt hatte. Dem 64-jährigen Fahrer droht nach Polizeiangaben nun ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro.