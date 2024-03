Kumhos Ecsta PS71 EV gewinnt den iF Design Award 2024

Kumho Tire hat den iF Design Award 2024 für sein Reifenmodell Ecsta PS71 EV erhalten. „Diese Auszeichnung würdigt die Bemühungen von Kumho, Reifen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen des wachsenden Marktes für Elektrofahrzeuge gerecht werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Herstellers. Neben seiner Energieeffizienz und Geräuschreduzierung biete der Ecsta PS71 EV auch „eine ausgezeichnete Haftung auf der Straße und eine verbesserte Abriebfestigkeit“. Man-Sik Cho, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Kumho Tire, betonte dazu: „Wir bei Kumho Tire sind stolz darauf, mit dem Ecsta PS71 EV den iF Design Award 2024 gewonnen zu haben. Unser Ziel ist es, innovative und zukunftsorientierte Produkte zu entwickeln, die den sich wandelnden Bedürfnissen des Marktes gerecht werden.“ Neben dem Red Dot Design Award und dem IDEA Design Award gilt der iF Design Award als einer der drei besten Designwettbewerbe weltweit.