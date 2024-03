BKT spendet ein OP-Roboter an Krankenhaus in Indien

Tue Gutes und rede darüber. Dies macht das auf Off-Highway-Reifen spezialisierte indische Unternehmen Balkrishna Industries (BKT) diese Tage wieder. Gerade wurde in Mumbai ein automatisierte Gelenkersatzsystem dem King Edward Memorial Hospital gespendet. Dieses hochmoderne chirurgische Gerät ist in der Lage, eine 3D-Kniegelenksoperation und eine präzise Schnittführung durchzuführen, die genaue Ergebnisse auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse des Patienten liefert. Und das für die Patienten kostenlos. Wie es aus dem Unternehmen heißt, soll nur eine Aufnahmegebühr von zehn Rupien (elf Cent) anfallen. „Mit dieser begehrten, hochmodernen Technologie wird es möglich sein, über 300 Operationen im Jahr durchzuführen – und das kostenlos und mit hoher Präzision, so dass mögliche zusätzliche Operationen vermieden werden können”, sagt Arvind Poddar, Vorsitzender und Geschäftsführer von BKT, der gemeinsam mit seiner Frau Vijaylaxmi Poddar, Vorsitzende der BKT-Stiftung, an der Einweihungsfeier teilnahm.