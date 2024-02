Prometeon will Fertigungsprozesse verändern – Zusammenarbeit mit Rockwell Automation geplant

Die Prometeon Tyre Group arbeitet zukünftig mit dem auf industrielle Automatisierung und digitale Transformation spezialisierte Unternehmen Rockwell Automation zusammen. Ziel sei es, die Digitalisierungsstrategie der Werke des Reifenherstellers in Italien, der Türkei, Ägypten und Brasilien voranzutreiben und damit die Effizienz der Produktion, die Nachhaltigkeit und den technologischen Fortschritt zu steigern.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Rockwell Automation sein Manufacturing Execution System (MES) zusammen mit ThingWorx IIOT-Technologien implementieren, um eine umfassende digitale Integration in allen globalen Werken der Prometeon Tyre Group zu ermöglichen. Das Projekt zielt darauf ab, die derzeitigen Systeme durch ein standardisiertes, technologisch fortschrittliches System zu ersetzen. Zu den erwarteten Vorteilen gehören laut Rockwell Automation eine verbesserte betriebliche Effizienz, verbesserte Arbeitsauslastung, gesteigerte Produktivität, geringere Kosten für Qualitätssicherung und Compliance. Zudem stehe die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Beide Unternehmen hätten sich verpflichtet, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.

„Dank unserer Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit anderen internationalen Reifenherstellern können wir einen ganzheitlichen, flexiblen Ansatz für die digitale Transformation in der Reifenindustrie bieten”, so Dan Paul, Globaler Geschäftsbereichsdirektor, Reifenindustrie, Rockwell Automation. „Gemeinsam mit der Prometeon Tyre Group haben wir digitale Lösungen entwickelt, die so konzipiert sind, dass sie sowohl standardisiert als auch über die verschiedenen globalen Aktivitäten der Prometeon Tyre Group hinweg anwendbar sind.” cs