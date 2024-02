Trelleborg präsentiert umfangreiches XP-Sortiment auf der LogiMat

Trelleborg präsentiert sein komplettes Portfolio für Materialtransport und Logistik auf der LogiMat 2024 in Stutttgart. Die internationale Fachmesse findet vom 19. Bis 21. März statt. Am Stand A23 in Halle 10 werden etwa der Trelleborg XP1000-, der XP800– und der XP700-Reifen zu sehen sein. Anton Stoynev, Director Material Handling & Construction bei Trelleborg Central Europe, erklärt: „Unser umfangreiches Trelleborg XP-Sortiment bietet den Betreibern eine große Auswahl an robusten Vollgummireifen, je nachdem, welche Materialtransportanwendung sie benötigen. Wir sind stolz darauf, ein strategischer Partner der Gabelstaplerindustrie zu sein und unseren Kunden fortschrittliche Lösungen zu bieten, die ihre Leistung unter allen Arbeitsbedingungen maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren. Wir haben hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass unsere Reifen für die nächste Generation von Flurförderzeugen und die intensiven Aufgaben, die sie erfüllen müssen, bereit sind.”