Continental verkauft finnischen Spikehersteller Tikka Spikes Oy

Continental trennt sich im Rahmen eines Management-Buy-outs von dem finnischen Spikehersteller Tikka Spikes Oy. Wie es dazu in finnischen Medien heißt, will das Team um Juha Rautiainen das Unternehmen mit seinen rund 50 Mitarbeitern ab dem 1. März als Tikka Industrial Oy in die Zukunft führen. Tikka Spikes gilt im Markt als einer der größten Spikehersteller und blickt auf eine mittlerweile 60-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Continental hatte Tikka Spikes 2008 übernommen. Über den Verkaufspreis haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart; die neuen Eigentümer wollen alle Mitarbeiter übernehmen. Auch sei vereinbart worden, dass die Liefer-, Entwicklungs- und Testpartnerschaft mit Continental fortgesetzt werde.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN