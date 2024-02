Toyo Tire wird zum profitabelsten Hersteller der Branche

Die Toyo Tire Corporation blickt auf ein Geschäftsjahr zurück, an dem es mit Blick auf die Unternehmenskennzahlen ganz offensichtlich nichts zu bemängeln gibt. Wie der japanische Hersteller jetzt mitteilt, machte der Umsatz ein Plus von 11,2 Prozent, während der operative Gewinn sogar um 74,6 Prozent anstieg, was einer konzernweiten Umsatzrendite von 13,9 Prozent entspricht. Noch erfolgreicher verlief unterdessen das Reifengeschäft der Japaner, wo die Umsatzrendite mittlerweile auf einem Niveau von über 15 Prozent angekommen ist, was den Hersteller für 2023 – so kann man erwarten angesichts noch einiger ausstehender Berichte – zu einem der profitabelsten der Branche machen dürfte, der seit Jahren fast ausnahmslos Margen mit Reifen im zweistelligen Bereich erreichen kann.

