Klaus Peter Backfisch verstorben

Am 1. Februar ist Klaus Peter Backfisch – Automobiljournalist mit dem Spezialgebiet Reifen, Räder, Fahrwerk – wenige Tage nach seinem 81. Geburtstag verstorben. Seit Ende der 1960er-Jahre hatte er sich intensiv mit jeder Art von Automobilen, insbesondere aber mit dem Thema Reifen beschäftigt und bei mehreren Autojournalen gearbeitet unter anderem in Positionen als technischer Redakteur oder Ressortleiter Test und Technik bis hin zum stellvertretenden Chefredakteur, bevor er sich 1992 als freier Journalist dann selbstständig machte. Backfisch hat in dieser Zeit für namhafte Unternehmen, Institutionen und Publikationen gearbeitet. Dabei war es ihm stets ein Anliegen, fundiertes Fachwissen verständlich zu vermitteln. Daraus resultierte nicht zuletzt „Das große Reifenbuch“, das bis heute als eines der Standardwerke innerhalb der Branche gilt.

Darin ließ er sein Wissen und seine Erfahrungen einfließen, zumal er bei drei verschiedenen Fachzeitschriften die Durchführung professioneller Reifenvergleichstests initiierte und dann auch realisierte. Darüber hinaus engagierte sich Backfisch in der Oldtimerszene, fuhr selbst mehrere Klassiker und war als Insider im Renn-/Rallyesport Wegbereiter namhafter Veranstaltungen in diesem Bereich. Vor allem aber wird er der Reifenwelt fehlen als Wegbegleiter und geschätzter Gesprächspartner mit einem breiten technischen Wissen rund um das „schwarze Gold“. In der Redaktion der NEUE REIFENZEITUNG werden wir uns jedenfalls immer gerne an so manches angeregte Fachgespräch mit ihm erinnern und an die nicht wenigen gemeinsamen Autofahrten bei den zahlreichen Branchenevents während der vergangenen Jahrzehnte.