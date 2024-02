Toyo Tire bleibt im ESG-Index von FTSE Russell

Die Aktien der Toyo Tire Corporation werden weiterhin in den nach ESG-Kriterien zusammengesetzten Aktienindizes FTSE4Good, FTSE Blossom Japan und FTSE Blossom Japan Sector Relative geführt. Wie es dazu weiter in einer Mitteilung der Toyo Tire Holdings of Europe heißt, sei Nachhaltigkeit „ein wichtiges Thema, und beim Investieren geht es nicht nur um Rentabilität, sondern auch um die sozialen und ökologischen Auswirkungen, die im ESG-Index dargestellt werden“. Die Abkürzung „ESG“ steht für Environmental, Social und Governance (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).