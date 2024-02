De-minimis-Fördervolumen endlich bekannt – Änderungen

Seit rund zwei Wochen ist dem Reifenmarkt klar: Auch für 2024 wird das De-minimis-Förderprogramm fortgeschrieben. Der Deutsche Bundestag hat den Bundeshaushalt 2024 am 2. Februar beschlossen und dieser hat noch am gleichen Tag auch den Bundesrat passiert. Somit ist jetzt auch klar, wie hoch das Fördervolumen sein wird, das vielfach auch zur Anschaffung von Lkw-Reifen dient. Wie dazu das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärt, stünden auch 2024 und damit wie in den Vorjahren erneut 261,9 Millionen Euro für das Förderprogramm nach der „Richtlinie über die Förderung der Sicherheit und Umwelt in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen“ zur Verfügung. Augenscheinlich sollten Antragsteller sich aber nicht allzu viel Zeit lassen, denn es gibt unerwartete Änderungen.

