Hackerangriff auf die Alzura-IT-Infrastruktur

Die Alzura AG aus Kaiserslautern, die unter anderem die Plattformen Tyre24 (B2B) oder Reifen-vor-Ort (B2C) betreibt, ist nach eigenen Angaben Ziel einer Hackerattacke geworden. Unbekannte sollen „trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen Systeme des Unternehmens angegriffen“ haben, woraufhin man – wie es in einer Mitteilung dazu heißt – umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet habe, um die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten und mögliche Auswirkungen auf Kundendaten zu minimieren. Betroffen von dem Angriff sind demnach die Systeme von Alzura Tyre24 Händleraccounts, Tyre Shopping und Alzura Shop. Deren Funktionsfähigkeit sei dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. „Nach derzeitigem Stand sind sensible Daten, datenschutzkritische Daten wie zum Beispiel Bankdaten nicht betroffen“, so das Unternehmen weiter, laut dem eine Benachrichtigung der Kunden ebenso erfolgt sei wie man das Ganze der Datenschutzbehörde sowie der zuständigen Kriminalpolizei gemeldet habe. „Als IT-Unternehmen setzen wir selbst höchste Standards und investieren viel Zeit in die Prävention und Abwehr von Angriffen. Leider konnten wir diesmal einen Angriff nicht direkt stoppen und unsere IT-Infrastruktur wurde überlistet. Da Transparenz bei uns großgeschrieben wird, gehen wir auch mit diesem Thema sehr transparent um. Die Sicherheit und der Schutz der Kundendaten haben für uns oberste Priorität. Den Angriff werden wir zum Anlass nehmen, unsere Sicherheitsmaßnahmen weiter zu optimieren”, sagt Alzura-CEO und -Gründer Michael Saitow.