Sousa wird Autodoc-CPO

Der Onlineteilehändler holt Ana Isabel Sousa als Chief People Officer (CPO) ins Unternehmen, die zuletzt zehn Jahre verschiedene Führungspositionen bei dem Luxusmodeanbieter Farfetch in Porto/Portugal innehatte. Die 44-Jährige gilt als erfahren in Sachen Human Recources (HR) und verantwortet ab sofort konzernweit den entsprechenden Bereich bei dem mit Webshops in 27 europäischen Ländern aktiven Anbieter mit Hauptsitz in Berlin. In ihrer neuen Position übernimmt Sousa die Führung eines Teams von rund 125 Mitarbeitern an mehreren Unternehmensstandorten und ist für die strategische Leitung der gesamten Personalorganisation zuständig. Sie wird ihren Sitz in Portugal haben und berichtet direkt an Autodoc-CEO Dmitry Zadorojnii, nach dessen Worten der HR-Funktion in dem internationalen Konzern mit über 5.000 Mitarbeitern an zehn Standorten „eine besondere Bedeutung“ zukommt. Als schnell wachsendes Unternehmen auf der Suche nach Toptalenten in verschiedenen Fachbereichen an allen Standorten werde Sousa – ist Zadorojnii überzeugt – Autodoc mit ihrer Expertise „bei der Gewinnung und Förderung von Spitzenkräften sowie der Weiterentwicklung unserer Employer-Branding-Strategie unterstützen“.