Reifenhändler Alexander Radecki im Alter von 77 Jahren gestorben

Alexander Radecki war Reifenhändler mit Leidenschaft. Über 50 Jahre war er den schwarzen Rundlingen treu. Am 12. Januar ist der Reutlinger nach „schwerer Krankheit“ kurz vor seinem 78. Geburtstag gestorben. Der Inhaber von Reifen Radecki in Reutlingen (Reifen1+-Partner) war zudem auch Obermeister der Landesinnung des Reifenmechaniker- und Vulkaniseur-Handwerks in Baden-Württemberg, engagierte sich für den Erhalt des Handwerks. Bereits 2009 ist Sohn Jannik ins Unternehmen eingestiegen.