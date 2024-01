Franz Kruse jetzt Key Account Consultant bei Berlin Tyres Europa

Die Berlin Tyres Europa GmbH will ihr Key-Account-Geschäft ausbauen und hat dazu eine wichtige Personalentscheidung getroffen. Wie es dazu jetzt in den Karriereplattformen heißt, habe Franz Kruse bei dem Unternehmen im November die Rolle eines Key Account Consultant übernommen. Zuvor stand Kruse mehr als zehn Jahre in den Diensten von Nexen Tire Europe. Berlin Tyres Europa vertreibt seinerseits etwa Reifen der Marken Berlin Tires und Syron Tires sowie MAM- und Keskin-Wheels-Leichtmetallräder. Inhaber und Geschäftsführer der Berlin Tyres Europa GmbH ist Yunus Emre Keskin.