Millionenprämie auch für Goodyear-CFO Zamarro

Der Vergütungsausschuss für das Board of Directors der The Goodyear Tire & Rubber Company hat eine Barprämie für Christina L. Zamarro, Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) bei dem Reifenhersteller, beschlossen. Demnach werden ihr insgesamt 1,25 Millionen US-Dollar – nach derzeitigem Währungskursverhältnis rund 1,15 Millionen Euro – gezahlt verteilt auf vier Tranchen: In diesem Jahr soll sie zehn Prozent der Gesamtsumme am 1. Juli und weitere 20 Prozent am 31. Dezember erhalten, während die Auszahlung von weiteren 30 respektive 40 Prozent dann für dieselben Stichtage 2025 vorgesehen ist. Dies vorbehaltlich dessen, dass sie bis dahin weiterhin bei dem Konzern beschäftigt ist. Selbst wenn der entsprechenden Börsenmitteilung des Unternehmens nichts weiter zum Sinn und Zweck dieser Prämienzahlung zu entnehmen ist, so ist angesichts der darin festgehaltenen Bedingung doch davon auszugehen, dass man Zamarro über diesen finanziellen Anreiz an sich binden möchte, so wie Goodyear die Verpflichtung seines neuen Chairman, Chief Executive Officer (CEO) und Präsidenten Mark Stewart die Zahlung einer sogar noch ungleich millionenschwereren Antrittsprämie wert ist.