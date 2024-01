Karriere bei Borbet: Von der Praktikantin zur Ausbilderin

2011 startete Sarah Grundmann mit einem Jahrespraktikum in der Elektroabteilung am Standort des Räderherstellers Borbet in Medebach, absolvierte im Anschluss ihre Ausbildung zur Elektronikerin und schloss 2022 den Meisterlehrgang im Elektrotechnikerhandwerk erfolgreich ab. Heute ist sie als Ausbildungsleiterin in der Lehrwerkstatt des Unternehmens am Firmenhauptsitz in Hesborn tätig und begleitet die gewerblichen Nachwuchsfachkräfte (m/w/d) in ihrer täglichen Entwicklung. Der Räderhersteller setzt auf Ausbildung und Weiterbildung, damit sich die Mitarbeiter persönlich und beruflich weiterentwickeln.