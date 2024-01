Nfz-Großhändler Winkler stellt Schulungsprogramm 2024 vor – 154 Termine

Die Winkler-Unternehmensgruppe hat ihr diesjähriges Schulungsprogramm veröffentlicht, das „aus einem umfassenden Angebot an Seminaren für Lkw, Omnibusse, Landmaschinen und Transporter. Zahlreiche Veranstaltungen an 30 Standorten ergänzen das breite Sortiment“, so der europaweit aktive Großhändler für Nutzfahrzeugersatzteile mit Hauptsitz in Stuttgart weiter. Das Schulungsprogramm von Winkler will Nutzfahrzeughalter, Werkstätten, Agrarbetriebe und Omnibusunternehmer beim Erwerb neuer Qualifikationen und ihrer beruflichen Weiterbildung unterstützen. Selbst für beruflich sehr eingespannte Personen seien die Schulungen „gut geeignet“, heißt es dazu in einer Mitteilung: Aus 154 Terminen an insgesamt 30 Standorten könne die passende Schulung ausgewählt werden. Weitere Informationen zum Schulungsprogramm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessierte unter www.winkler.de/schulungen.