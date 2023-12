Kyoto Japan auch über Quick Service Center im Markt präsent

Die Kyoto Japan Tire Corporation – 1991 in Tokio, Japan, gegründet – hat ihr Angebot auch für den europäischen Markt deutlich erweitert. So bietet das Unternehmen neben Reifen, Schläuchen, Batterien und Schmierstoffen, die man in Auftrag unter anderem auch in Europa fertigen lässt und unter der Eigenmarke Kyoto Japan vertreibt, auch ein Standortkonzept an, wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet. Ein sogenanntes Quick Service Center, modular für verkehrsintensive Standorte entwickelt, arbeite dabei eng mit dem jeweiligen Kyoto-Japan-Vertriebspartner zusammen, heißt es dazu vonseiten des Anbieters. Die Unternehmensgruppe ist in Europa seit 2008 über die Kyoto Japan Tire (International) SA vertreten; die in der Schweiz ansässige Gesellschaft betreibt wiederum eine Zweigniederlassung auch in Deutschland: die Kyoto Japan Tire (Germany), Düsseldorf.