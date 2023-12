OZ mit neuem Rad für Reisebusse, Vans und Reisemobile im Programm

Mit Einführung des Sportrades MSW 99 Van erweitert der italienische Felgenspezialist OZ das Programm für die Fans von Reisemobilen, Campingbussen und Vans.

Das aerodynamische Design wird durch sechseckige Aussparungen charakterisiert, die dem Rad ein markantes Aussehen mit Offroadspirit verleihen sollen. Es ist in Matt Black und Matt Black Lip Polished erhältlich. Beide Modelle sind laut Unternehmensangaben winterfest und sind auf eine Traglast von bis zu 1.350 Kilogramm pro Rad ausgelegt. OZ biete das Modell OE-Cap-Ready an, sodass das Rad mit Originalkappen von Volkswagen und Ford verwendet werden können. Das Rad sei ideal für die Aufwertung wie etwa dem Fiat Ducato, Opel Vivaro, Renault Trafic oder Ford Transit. Zu haben ist es in 16, 17 und 18 Zoll.